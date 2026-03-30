Expo Art Textile Bonnat
Expo Art Textile Bonnat lundi 6 avril 2026.
Expo Art Textile
2 bis place de la fontaine Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-06
Expo Art Textile
du 6 au 24 avril 2026
Mise en place de l’exposition samedi 3 avril rencontre avec l’artiste.
–> Médiatheque Milles pages Bonnat .
2 bis place de la fontaine Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 09 66 bibliotheque.bonnat@orange.fr
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English : Expo Art Textile
L’événement Expo Art Textile Bonnat a été mis à jour le 2026-03-28 par Portes de la Creuse en Marche
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