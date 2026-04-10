Expo Arts in Loc Loctudy
Expo Arts in Loc Loctudy lundi 13 avril 2026.
Loctudy
Expo Arts in Loc
2 Rue de Langoz Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-13
Avec Ar Vraz, Isabelle Margerand, Catherine Monnet, Martine Guillerault, Gwen Le Grand et Michel Olivier. .
2 Rue de Langoz Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 32 02 75 32
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English : Expo Arts in Loc
L’événement Expo Arts in Loc Loctudy a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Destination Pays Bigouden
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