Expo-atelier Anuki Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence
Expo-atelier Anuki Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence mardi 21 avril 2026.
Expo-atelier Anuki
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-04-21
Anuki débarque à la médiathèque ! Venez découvrir l’univers du petit indien dans une exposition interactive spécialement conçue pour les enfants !
.
Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Anuki comes to the multimedia library! Come and discover the world of the little Indian in an interactive exhibition specially designed for children!
L’événement Expo-atelier Anuki Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme