Expo-atelier Anuki Médiathèque L’Oiseau Lire Saint-Marcel-lès-Valence

Expo-atelier Anuki

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-04-21

Anuki débarque à la médiathèque ! Venez découvrir l’univers du petit indien dans une exposition interactive spécialement conçue pour les enfants !

.

Médiathèque L’Oiseau Lire 45 rue de l’Etrau Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 08 mediatheque@saint-marcel-les-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anuki comes to the multimedia library! Come and discover the world of the little Indian in an interactive exhibition specially designed for children!

L’événement Expo-atelier Anuki Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme