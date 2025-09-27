Expo Atelier photos Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Expo Atelier photos

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-27

Bienvenue à notre exposition de photographies, qui met en lumière les créations de la saison 2024-25 de l’atelier photographique du Foyer rural d’Arvert.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com

English :

Welcome to our photography exhibition, featuring creations from the 2024-25 season of the Foyer rural d’Arvert photography workshop.

German :

Willkommen zu unserer Fotoausstellung, die die Kreationen der Saison 2024-25 des Fotoateliers des Foyer rural d’Arvert beleuchtet.

Italiano :

Benvenuti alla nostra mostra fotografica, che presenta le creazioni della stagione 2024-25 del laboratorio di fotografia Foyer rural d’Arvert.

Espanol :

Bienvenido a nuestra exposición de fotografía, que muestra las creaciones de la temporada 2024-25 del taller de fotografía Foyer rural d’Arvert.

L’événement Expo Atelier photos Arvert a été mis à jour le 2025-09-12 par Royan Atlantique