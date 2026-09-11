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Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Nantes · Nantes

Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Nantes
Adresse
Rue de la Commune 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux » Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition : à travers une exposition du Centre d’histoire du travail, venez découvrir le travail photographique d’Hélène Cayeux, qui incarne cette édition 2026 des Journées du Patrimoine et Matrimoine.
Salle Paul Bellamy de l’Hôtel de Ville.

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© Centre d’Histoire du Travail

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