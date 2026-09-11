Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux », Hôtel de Ville de Nantes, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Expo « Au contact de la machine – Le regard d’Hélène Cayeux » Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition : à travers une exposition du Centre d’histoire du travail, venez découvrir le travail photographique d’Hélène Cayeux, qui incarne cette édition 2026 des Journées du Patrimoine et Matrimoine.
Salle Paul Bellamy de l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville de Nantes Rue de la Commune 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Après l’acquisition en 1578 du modeste manoir de Derval, l’Hôtel de Ville de Nantes s’est étendu progressivement pendant 4 siècles. Ces agrandissements successifs sont dus au développement des compétences du maire et aux besoins croissants de la population.
**Exposition** : à travers une exposition du Centre d’histoire du travail, venez découvrir le travail photographique d’Hélène Cayeux, qui incarne cette édition 2026 des Journées du Patrimoine et de…
© Centre d’Histoire du Travail
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