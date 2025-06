EXPO AU MOULIN D’AUXILLAC FRANÇOIS LINGET Auxillac La Canourgue 1 juillet 2025 07:00

Lozère

EXPO AU MOULIN D’AUXILLAC FRANÇOIS LINGET Auxillac 1 espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Découvrez les peintures de François Linget, artiste local qui illustre par son travail la vie locale ! Rendez-vous au Moulin d’Auxillac en juillet et août pour admirer ses œuvres.

Entrée libre et gratuite.

Auxillac 1 espace Marcel Proust

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Discover the paintings of François Linget, a local artist whose work illustrates local life! Come to the Moulin d’Auxillac in July and August to admire his works.

Free admission.

German :

Entdecken Sie die Gemälde von François Linget, einem lokalen Künstler, der mit seiner Arbeit das Leben in der Region veranschaulicht! Besuchen Sie im Juli und August die Moulin d’Auxillac, um seine Werke zu bewundern.

Eintritt frei.

Italiano :

Scoprite i dipinti di François Linget, un artista locale le cui opere illustrano la vita locale! Venite al Moulin d’Auxillac in luglio e agosto per ammirare le sue opere.

Ingresso libero.

Espanol :

Descubra los cuadros de François Linget, artista local cuya obra ilustra la vida local Acérquese al Moulin d’Auxillac en julio y agosto para admirar sus obras.

Entrada gratuita.

L’événement EXPO AU MOULIN D’AUXILLAC FRANÇOIS LINGET La Canourgue a été mis à jour le 2025-06-24 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn