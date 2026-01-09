Expo BD Les carnets de Cerise Médiathèque Secondigny Secondigny

Expo BD Les carnets de Cerise

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-01-14

Au travers de cette exposition ludique, partez à la découverte de la série Les Carnets de Cerise de Joris Chamblain et Aurélie Neyret.

Une incursion dans un univers tendre et émouvant avec une présentation des auteurs, des différents personnages ainsi qu’un ensemble de mini jeux. .

Médiathèque Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Expo BD Les carnets de Cerise Secondigny a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine