Expo BD’Art Médiathèque Mansle-les-Fontaines

Expo BD’Art

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

Début : Dimanche 2026-01-27 09:00:00

fin : 2026-02-28 18:30:00

2026-01-27

Dans le cadre du festival du livre jeunesse de Ruelle, les élèves des classes d’ULIS et les CE1/CE2 de l’école de Mansle ont eu l’occasion de travailler avec Thom Pico, scénariste de la bande dessinée Aubépine.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 77 90 51 58

English :

As part of the Ruelle children’s book festival, ULIS students and CE1/CE2 pupils from Mansle school had the opportunity to work with Thom Pico, scriptwriter of the Aubépine comic strip.

