Expo Bestiaires Salle des Fêtes Vermenton

Expo Bestiaires

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Gratuit

Début : 2026-02-27 16:30:00

fin : 2026-02-27 19:00:00

2026-02-27

Les élèves de CM1 et de CM2 vous convient à l’exposition de leurs productions Bestiaires , en collaboration avec l’artiste et photographe Marie Perraudin. .

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

