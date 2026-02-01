Expo Bestiaires Salle des Fêtes Vermenton
Expo Bestiaires Salle des Fêtes Vermenton vendredi 27 février 2026.
Expo Bestiaires
Salle des Fêtes Place de la République Vermenton Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-27 16:30:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
Les élèves de CM1 et de CM2 vous convient à l’exposition de leurs productions Bestiaires , en collaboration avec l’artiste et photographe Marie Perraudin. .
Salle des Fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
