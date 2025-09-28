Expo bourse aux oiseaux Saint-Léger
Expo bourse aux oiseaux Saint-Léger dimanche 28 septembre 2025.
Expo bourse aux oiseaux
rue du Grand Village Saint-Léger Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
Expo-bourse aux oiseaux à Saint Léger organisée par l’amicale ornithologique du 17.
rue du Grand Village Saint-Léger 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 65 60 47 aocm17@orange.fr
English :
Bird fair and exhibition at Saint Léger organized by l’amicale ornithologique du 17.
German :
Expo-Vogelbörse in Saint Léger, organisiert von der Amicale ornithologique du 17.
Italiano :
Fiera ed esposizione ornitologica a Saint Léger organizzata dall’Amicale Ornithologique du 17.
Espanol :
Feria y exposición de aves en Saint Léger organizada por la Amicale Ornithologique du 17.
