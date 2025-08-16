Expo-Bourse aux oiseaux Salle des fêtes Tugéras-Saint-Maurice

Expo-Bourse aux oiseaux Salle des fêtes Tugéras-Saint-Maurice samedi 16 août 2025.

Expo-Bourse aux oiseaux

Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 09:00:00

fin : 2025-08-16 16:00:00

Date(s) :

2025-08-16

L’Amicale Ornithologique de la Charente Maritime (AOCM) avec l’aide sympathique de l’Association Détente et Loisirs, organise une exposition-bourse aux oiseaux

.

Salle des fêtes Route d’Ozillac Tugéras-Saint-Maurice 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 19 56 57 aocm17@orange.fr

English :

The Amicale Ornithologique de la Charente Maritime (AOCM), with the kind help of the Association Détente et Loisirs, is organizing a bird show and fair

German :

Die Amicale Ornithologique de la Charente Maritime (AOCM) organisiert mit der freundlichen Unterstützung der Association Détente et Loisirs eine Ausstellung und Vogelbörse

Italiano :

L’Amicale Ornithologique de la Charente Maritime (AOCM), con l’aiuto solidale dell’Association Détente et Loisirs, organizza un’esposizione e una fiera ornitologica

Espanol :

La Amicale Ornithologique de la Charente Maritime (AOCM), con la simpática ayuda de la Association Détente et Loisirs, organiza una exposición y feria de aves

L’événement Expo-Bourse aux oiseaux Tugéras-Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac