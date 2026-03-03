Expo bourse d’oiseaux Maison du Temps Libre Fargues

Expo bourse d’oiseaux

Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Bourse d’oiseaux, de cages et de volières.

Présence de marchand de graines

Buvette et crêpes

Exposition tableaux et artisanat .

Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 10 36 48 lasadol33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo bourse d’oiseaux

L’événement Expo bourse d’oiseaux Fargues a été mis à jour le 2026-02-27 par La Gironde du Sud