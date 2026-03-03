Expo bourse d’oiseaux Maison du Temps Libre Fargues
Expo bourse d’oiseaux Maison du Temps Libre Fargues dimanche 19 avril 2026.
Expo bourse d’oiseaux
Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
2026-04-19
Bourse d’oiseaux, de cages et de volières.
Présence de marchand de graines
Buvette et crêpes
Exposition tableaux et artisanat .
Maison du Temps Libre 13 Route des Écoles Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 10 36 48 lasadol33@gmail.com
