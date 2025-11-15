Expo-bourse Lego Cattenom

Expo-bourse Lego

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Profitez du week-end pour vous plonger au coeur de l’univers LEGO.

Au programme des création incroyable à découvrir, un atelier pour fabriquer ta propre manette et des photos avec des cosplayers.

Amenez votre bonne humeur et votre créativité !

Buvette et restauration sur place. Les profits récoltés seront reversés au Téléthon.Tout public

4 .

Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 lorbriques@gmail.com

English :

Take advantage of the weekend to immerse yourself in the heart of the LEGO universe.

On the program: incredible creations to discover, a workshop to build your own controller and photos with cosplayers.

Bring your good humor and creativity!

Refreshments and catering on site. All profits will be donated to the Telethon.

German :

Nutzen Sie das Wochenende, um in das Herz der LEGO-Welt einzutauchen.

Auf dem Programm stehen unglaubliche Kreationen, die es zu entdecken gilt, ein Workshop, in dem du deinen eigenen Controller herstellen kannst, und Fotos mit Cosplayern.

Bringen Sie Ihre gute Laune und Ihre Kreativität mit!

Getränke und Essen vor Ort. Die gesammelten Gewinne werden an den Telethon gespendet.

Italiano :

Approfittate del weekend per immergervi nel cuore dell’universo LEGO.

In programma: incredibili creazioni da scoprire, un laboratorio per realizzare il proprio controller e foto con i cosplayer.

Portate il vostro buon umore e la vostra creatività!

Rinfreschi e cibo in loco. Tutti i proventi saranno devoluti a Telethon.

Espanol :

Aprovecha el fin de semana para sumergirte en el corazón del universo LEGO.

En el programa: increíbles creaciones por descubrir, un taller para fabricar tu propio mando y fotos con cosplayers.

Venga cargado de buen humor y creatividad

Refrescos y comida in situ. La recaudación se destinará íntegramente al Telemaratón.

L’événement Expo-bourse Lego Cattenom a été mis à jour le 2025-10-31 par OT CATTENOM ET ENVIRONS