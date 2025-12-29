Expo-Bourse Multi Collections à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Le Centre Social du Pays d’Olt organise cette exposition-bourse multicollections de miniatures Fèves, Timbres, Cartes postales, Capsules de champagne, Jouets anciens, Pin’s, et autres…
Rendez-vous à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt dimanche 25 janvier.
Les collectionneurs vous attendent nombreux pour vous faire partager leur passion.
Les personnes souhaitant exposer leurs collections sont invitées à contacter le Centre Social du Pays d’Olt .
Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialdolt@yahoo.fr
English :
The Social Center of the Pays d’Olt organizes this exhibition-fair of miniatures: Beans, Stamps, Postcards, Champagne capsules, old toys, pins, and others…
