Expo-Bourse Multi Collections à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Expo-Bourse Multi Collections à Saint Geniez d’Olt

Avenue d’Espalion Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le Centre Social du Pays d’Olt organise cette exposition-bourse multicollections de miniatures Fèves, Timbres, Cartes postales, Capsules de champagne, Jouets anciens, Pin’s, et autres…

Rendez-vous à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt dimanche 25 janvier.

Les collectionneurs vous attendent nombreux pour vous faire partager leur passion.

Les personnes souhaitant exposer leurs collections sont invitées à contacter le Centre Social du Pays d’Olt .

Avenue d'Espalion Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 29 centresocialdolt@yahoo.fr

English :

The Social Center of the Pays d’Olt organizes this exhibition-fair of miniatures: Beans, Stamps, Postcards, Champagne capsules, old toys, pins, and others…

