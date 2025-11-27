Expo boutique de noël Tulle

Expo boutique de noël

2 Rue des Portes Chanac Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-11-27

Venez découvrir des créateur-rice-s du territoire bijoux, céramiques, peintures, collages, scultures, gravures, objets textiles ou déco.

Vous trouverez sans aucun doute La création unique, artistique ou artisanale, qui vous correspondra et qui fera plaisir à l’un-e de vos proches. Il y en aura pour tout le monde, à tous les prix.

Entrée libre. .

2 Rue des Portes Chanac Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 40 97 37

