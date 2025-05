EXPO ÇA DÉMÉNAGE ! – Marvejols, 14 mai 2025 07:00, Marvejols.

Lozère

EXPO ÇA DÉMÉNAGE ! 7 place du Soubeyran Marvejols Lozère

Tarif :

Gratuit Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-14

Exposition Ça Déménage !

L’association Familiale de Marvejols UDAF expose ses travaux dans les locaux de l’Office de Tourisme

Cartonnage, peinture sur soie, couture…

Exposition Ça Déménage !

L’association Familiale de Marvejols UDAF expose ses travaux dans les locaux de l’Office de Tourisme

Cartonnage, peinture sur soie, couture… EUR.

7 place du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 02 14 infos@gevaudan-authentique.com

English :

Exhibition Ça Déménage !

The Marvejols UDAF family association exhibits its work at the Tourist Office

Cardboard, silk painting, sewing…

German :

Ausstellung Ça Déménage !

Der Familienverband Marvejols UDAF stellt seine Arbeiten in den Räumen des Fremdenverkehrsamtes aus

Kartonage, Seidenmalerei, Nähen…

Italiano :

Mostra Ça Déménage !

L’associazione familiare UDAF di Marvejols espone i propri lavori presso l’Ufficio del Turismo

Cartone, pittura su seta, cucito…

Espanol :

¡Exposición Ça Déménage !

La asociación familiar UDAF de Marvejols expone sus trabajos en la Oficina de Turismo

Cartón, pintura sobre seda, costura…

L’événement EXPO ÇA DÉMÉNAGE ! Marvejols a été mis à jour le 2025-05-06 par 48-OT Gévaudan Destination