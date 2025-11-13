Expo Camping-car

1055 Rue Edouard Branly Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-13 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Restauration & buvette sur place pour faire une pause gourmande. Experts et conseillers à votre écoute pour le financement, les accessoires et tous vos projets. Sélection d’Accessoires et démonstrations en direct avec Maxime & Valentin.Parking gratuit .

1055 Rue Edouard Branly Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : Expo Camping-car

Exposition Camping-Car à Lisieux? from November 13 to 16, 2025!

End the year on a high note > Join us in Lisieux for the Camping-Car event you won?t want to miss!

Nearly 70 new and used motorhomes, vans and vans. Complimentary coffee or mulled wine

Catering & refreshments on site .

German : Expo Camping-car

Wohnmobilausstellung in Lisieux? vom 13. bis 16. November 2025!

Lassen Sie das Jahr ausklingen > Besuchen Sie die Wohnmobilausstellung in Lisieux, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Rund 70 neue und gebrauchte Wohnmobile, Vans und Kleintransporter. Kaffee oder Glühwein gratis

Essen und Trinken vor Ort .

Italiano :

Exposition Camping-Car à Lisieux? dal 13 al 16 novembre 2025!

Chiudete l’anno in bellezza > Venite a Lisieux per l’imperdibile evento dedicato ai camper!

Quasi 70 camper, furgoni e van nuovi e usati. Caffè o vin brulé in omaggio

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Exposición Camping-Car en Lisieux del 13 al 16 de noviembre de 2025

Termine el año con buen sabor de boca > ¡Venga a Lisieux para asistir a la cita ineludible del autocaravanismo!

Cerca de 70 autocaravanas, furgonetas y furgones nuevos y de ocasión. Café o vino caliente de cortesía

Catering y refrescos in situ .

L’événement Expo Camping-car Lisieux a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme