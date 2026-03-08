Expo Carrefour D’artistes Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern
Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-26
2026-04-13
Exposition collective Carrefour d’Artistes riche à découvrir avec peintres, photographes, sculpteurs dans le cadre insolite d’un ancien bâtiment industriel, tous les jours.
L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. .
