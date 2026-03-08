Expo Carrefour D’artistes Rue René Le Berre Plonéour-Lanvern

Expo Carrefour D’artistes

Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : 

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-26

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-13

Exposition collective Carrefour d’Artistes riche à découvrir avec peintres, photographes, sculpteurs dans le cadre insolite d’un ancien bâtiment industriel, tous les jours.

L’espace est accessible aux personnes à mobilité réduite. .

Rue René Le Berre Halle Raphalen Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 63 70 18 10

English : Expo Carrefour D’artistes

L'événement Expo Carrefour D'artistes Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-05