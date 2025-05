Expo Céramiques La Terre Qui Chante – Nogent-le-Rotrou, 29 mai 2025 09:00, Nogent-le-Rotrou.

Venez découvrir cette exposition de céramiques proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !

Du 29 au 1er juin 2025 de 9h à 19h salle des Colonnes (Mairie)

Accès libre I Vernissage le 31 mai à 11h

44 Rue Villette-Gâté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire milhomm@orange.fr

English :

Come and discover this exhibition of ceramics by the creative artisans of La Terre qui Chante!

June 29 to 1, 2025 9am to 7pm Salle des Colonnes (Town Hall)

Free admission I Opening on May 31 at 11 a.m

German :

Entdecken Sie diese Keramikausstellung, die von den kreativen Handwerkern von La Terre qui Chante angeboten wird!

Vom 29. bis 1. Juni 2025 von 9 bis 19 Uhr Salle des Colonnes (Rathaus)

Freier Zugang I Vernissage am 31. Mai um 11 Uhr

Italiano :

Venite a scoprire questa mostra di ceramiche dei creativi artigiani di La Terre qui Chante!

Dal 29 al 1° giugno 2025, dalle 9.00 alle 19.00, Salle des Colonnes (Municipio)

Ingresso libero I Inaugurazione il 31 maggio alle 11.00

Espanol :

¡Venga a descubrir esta exposición de cerámicas de los creativos artesanos de La Terre qui Chante!

Del 29 al 1 de junio de 2025, de 9:00 a 19:00 h, Sala de las Columnas (Ayuntamiento)

Entrada gratuita I Inauguración el 31 de mayo a las 11.00 h

