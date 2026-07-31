Expo Champignon Espace Labienus Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Expo Champignon

Espace Labienus 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Après une saison éprouvante pour la nature et les humains venez rencontrer de bons spécialistes des différents composants de ces milieux en souffrances.

Les canicules à répétition de cet été nous réserveront sans doute pour cet automne de belles découvertes. En tout cas c’est ce que la petite équipe de la société de Luxeuil va vous concocter en réunissant des espèces de champignons et de plantes qui égaie notre région.

Venez nombreux afin de partager avec nous vos connaissances, vos trouvailles votre amour de la nature mais aussi vos inquiétudes.

Vous pouvez apporter vos paniers de champignons et vos bouquets nous vous airerons à les identifier. .

Espace Labienus 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 14 71 55 adexet@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo Champignon

L’événement Expo Champignon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD