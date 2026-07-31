Expo Champignon Espace Labienus Luxeuil-les-Bains
samedi 10 octobre 2026 · Espace Labienus · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Expo Champignon
Espace Labienus 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Après une saison éprouvante pour la nature et les humains venez rencontrer de bons spécialistes des différents composants de ces milieux en souffrances.
Les canicules à répétition de cet été nous réserveront sans doute pour cet automne de belles découvertes. En tout cas c’est ce que la petite équipe de la société de Luxeuil va vous concocter en réunissant des espèces de champignons et de plantes qui égaie notre région.
Venez nombreux afin de partager avec nous vos connaissances, vos trouvailles votre amour de la nature mais aussi vos inquiétudes.
Vous pouvez apporter vos paniers de champignons et vos bouquets nous vous airerons à les identifier. .
Espace Labienus 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 14 71 55 adexet@club-internet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Expo Champignon
L’événement Expo Champignon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 15 septembre 2026
- 82ème anniversaire de la libération du Pays de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 16 septembre 2026
- Atelier Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 17 septembre 2026
- Sortie nature avec Pablo Behague sous le feuillage des âges Rue de l’Étang de la Poche Luxeuil-les-Bains 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Luxeuil-les-Bains 19 septembre 2026