Expo champignons Salle Polyvalente Georges Grandhaye Luxeuil-les-Bains

Expo champignons Salle Polyvalente Georges Grandhaye Luxeuil-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Expo champignons

Salle Polyvalente Georges Grandhaye 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Les 18 et 19 octobre la société mycologique de Luxeuil organise comme chaque année son exposition de champignons d’automne.

Un panorama des principales espèces que l’on peut rencontrer dans notre région y sera présenter. Les membres passionnés de la SMLE seront à même de fournir des explications sur les espèces présentées. Chacun pourra apporter sa cueillette du jour et la faire identifier. L’idée que le vaste monde des champignons joue un rôle primordial dans tous les écosystèmes mérites qu’on les regarde de plus près.

Vous pourrez voir aussi une présentation de plantes sauvages. .

Salle Polyvalente Georges Grandhaye 23 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 14 71 55 adexet@club-internet.fr

English : Expo champignons

German : Expo champignons

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo champignons Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD