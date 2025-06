Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal Rue du Val de Thin Clavy-Warby 12 juillet 2025 07:00

Ardennes

Expo Chapelle des Arts Association Calcin de Cristal
Chapelle Saint-Claude Clavy-Warby Ardennes

Rendez-vous à la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby et Thin le Moutier du 12 au 14 Juillet !Exposition d´artistes et d’artisans d’art à la Chapelle St Claude de Warby (entre Clavy-Warby et Thin le moutiers) Artistes peintres, sculpteurs ,céramiste, dinandier, ébéniste, bijoutière, auteure de livre pour enfants vous présenteront leurs œuvres. De 14h à 18h

Rue du Val de Thin Chapelle Saint-Claude

Clavy-Warby 08460 Ardennes Grand Est +33 6 31 77 27 46 calcindecristal@gmail.com

English :

Join us at the Chapelle Saint-Claude between Clavy Warby and Thin le Moutier from July 12 to 14 for an exhibition of artists and craftspeople at the Chapelle St Claude in Warby (between Clavy-Warby and Thin le Moutiers). Painters, sculptors, ceramists, coppersmiths, cabinetmakers, jewelers and authors of children’s books will present their work. From 2pm to 6pm

German :

14. Juli in der Kapelle Saint-Claude zwischen Clavy Warby und Thin le Moutier !Ausstellung von Künstlern und Kunsthandwerkern in der Kapelle St Claude in Warby (zwischen Clavy-Warby und Thin le Moutiers) Maler, Bildhauer, Keramiker, Kupferschmied, Tischler, Juwelier, Kinderbuchautorin stellen ihre Werke vor. Von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Dal 12 al 14 luglio, visitate la Chapelle Saint-Claude tra Clavy Warby e Thin le Moutier! Esposizione di artisti e artigiani presso la Chapelle St Claude a Warby (tra Clavy-Warby e Thin le Moutiers) Pittori, scultori, ceramisti, ramai, ebanisti, gioiellieri e autori di libri per bambini presenteranno le loro opere. Dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Visite la Chapelle Saint-Claude entre Clavy Warby y Thin le Moutier del 12 al 14 de julio Exposición de artistas y artesanos en la Chapelle St Claude de Warby (entre Clavy-Warby y Thin le Moutiers) Pintores, escultores, ceramistas, caldereros, ebanistas, joyeros y autores de libros infantiles presentarán sus obras. De 14:00 a 18:00 h

