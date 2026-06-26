Expo Chemin faisant La Petite Galerie Granges-Aumontzey
samedi 11 juillet 2026 · La Petite Galerie · Granges-Aumontzey
Informations pratiques
Granges-Aumontzey
Expo Chemin faisant
La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition de Françoise CHAMAGNE, plasticienne et de Dominique TIBERI, photographe. Vernissage le 11 juillet à 17h.Tout public
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La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 6 72 81 50 01 francine.cp@orange.fr
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English :
Exhibition by Françoise CHAMAGNE, visual artist, and Dominique TIBERI, photographer. Opening reception on July 11 at 5:00 p.m.
L’événement Expo Chemin faisant Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES