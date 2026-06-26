Expo Chemin faisant La Petite Galerie Granges-Aumontzey

Informations pratiques

Granges-Aumontzey

Expo Chemin faisant

La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition de Françoise CHAMAGNE, plasticienne et de Dominique TIBERI, photographe. Vernissage le 11 juillet à 17h.Tout public

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La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 6 72 81 50 01 francine.cp@orange.fr

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English :

Exhibition by Françoise CHAMAGNE, visual artist, and Dominique TIBERI, photographer. Opening reception on July 11 at 5:00 p.m.

L’événement Expo Chemin faisant Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES