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AGENDA · Granges-Aumontzey

Expo Chemin faisant La Petite Galerie Granges-Aumontzey

samedi 11 juillet 2026 · La Petite Galerie · Granges-Aumontzey

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Petite Galerie
Adresse
5 Rue Ancel Seitz
Ville
88640 Granges-Aumontzey
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Granges-Aumontzey

Expo Chemin faisant

La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-08-16 18:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition de Françoise CHAMAGNE, plasticienne et de Dominique TIBERI, photographe. Vernissage le 11 juillet à 17h.Tout public
0  .

La Petite Galerie 5 Rue Ancel Seitz Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 6 72 81 50 01  francine.cp@orange.fr

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English :

Exhibition by Françoise CHAMAGNE, visual artist, and Dominique TIBERI, photographer. Opening reception on July 11 at 5:00 p.m.

L’événement Expo Chemin faisant Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-06-26 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES