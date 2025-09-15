Expo Christophe d’Alençon et Julien Turbié Galerie du Port Île-Tudy

Expo Christophe d’Alençon et Julien Turbié Galerie du Port Île-Tudy lundi 15 septembre 2025.

Expo Christophe d’Alençon et Julien Turbié

Galerie du Port 1 rue du Port Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15 10:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

Date(s) :

2025-09-15

Christophe d’Alençon et Julien Turbié exposent à la Galerie du Port.

C’est en 1987 que Christophe d’Alençon découvre le pays bigouden… et tombe amoureux des paysages Bretons et de sa population.

En 1992, il achète un penty à Pont l’ Abbé. Peintre autodidacte, toujours à la recherche de nouvelles techniques, il commence à travailler le cuir sur ses tableaux. C’est le début d’un travail mis au point au fil du temps. En 2015 il s’installe définitivement à Pont-l’Abbé et peut ainsi s’investir dans la réalisation de tableaux de cuirs, dans son atelier, vieux penty qu’il a restauré à son image.

Graphiste, artiste peintre, virtuose de la tablette graphique et spécialiste de la couleur, Julien Turbié manie aussi bien le pinceau que le stylet. Né à Paris, il est aussi bigouden de cœur. Enfant, il a passé toutes ses vacances à Loctudy dans la maison de ses grands-parents, où il réside depuis trois ans.

C’est ici qu’il met en couleurs des personnages de films d’animation. Chef coloriste du dessin animé français Totally spies, diffusé dans le monde entier, cet ancien coordinateur au Samu social de Montrouge, troque volontiers sa tablette graphique et ses héros de dessins animés et fait de la Bigoudène, sa nouvelle muse. .

Galerie du Port 1 rue du Port Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 86 89 43 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo Christophe d’Alençon et Julien Turbié Île-Tudy a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Destination Pays Bigouden Sud