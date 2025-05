Expo Chromé – Jeanne Barret Marseille 15e Arrondissement, 4 juin 2025 14:00, Marseille 15e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Expo Chromé Du mercredi 4 au vendredi 6 juin 2025 de 14h à 18h.

Vernissage 4 juin à 18h. Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-06-06 18:00:00

Date(s) :

2025-06-04

L’édition 4 du programme Curriculum CHROMÉ porté par l’association Collective se clôture avec l’EXPO CHROMÉ.

Nous serons ravi·e·s de vous accueillir au vernissage le mercredi 4 juin à 18h chez Jeanne Barret, pour découvrir les travaux des 38 artistes.

Ce moment a pour vocation de permettre aux artistes de présenter leur projet dans un cadre d’exposition, et d’échanger avec vous — public, artistes, professionnel·le·s — autour de leurs démarches et questionnements.



L’exposition restera visible les 5 et 6 juin de 14h à 18h, en présence des artistes. Entrée libre



Avec Ambre Cardinal, Anna Moraes, Angélique Rollier, Antoine Robur, Antoine Savignat, Arthur Guy, Aurélien De Bolster, Basile Collet, Brune Pâris, Céline Lannoy, Chloé Poey-Lafrance, Clara Gensburger, Clothilde Matta, Cocco Rosa, David Garcia de las Bayonas, Diane Audrain, Etta Marthe Wunsch, Eymeraude Cordon, Flora Rebull, Gabrielle Meistretty, Ianis Soteras, Lise Mazin, Loan Grac, Lola Sahar, Louis Post, Lucas Compagnoni, Lyne Salvy-Demoulin, Manon Picat, Matthieu Herreman, Naïs Marcon, Raffaello Burgo, Romain Causel, Samantha Louise Michel, Sévérina Ianakieva, Sophie Abraham, Thibault Le Cat, Valentin Saez, William Jones.



Plus d’infos sur www.jeannebarret.com .

Jeanne Barret 5 Bd de Sévigné

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur communication@jeannebarret.com

English :

Edition 4 of the Curriculum CHROMÉ program supported by the Collective association closes with the EXPO CHROMÉ.

We look forward to welcoming you to the vernissage on Wednesday June 4 at 6pm at Jeanne Barret’s, to discover the work of 38 artists.

German :

Die vierte Ausgabe des Programms Curriculum CHROMÉ, das von der Vereinigung Collective getragen wird, endet mit der EXPO CHROMÉ.

Wir würden uns freuen, Sie zur Vernissage am Mittwoch, den 4. Juni um 18 Uhr bei Jeanne Barret begrüßen zu dürfen, um die Arbeiten der 38 Künstlerinnen und Künstler zu sehen.

Italiano :

L’edizione 4 del programma Curriculum CHROMÉ dell’associazione Collective si conclude con l’EXPO CHROMÉ.

Vi aspettiamo all’anteprima mercoledì 4 giugno alle 18.00 a casa di Jeanne Barret, per scoprire il lavoro dei 38 artisti.

Espanol :

La 4ª edición del programa Curriculum CHROMÉ de la asociación Collective se clausura con la EXPO CHROMÉ.

Le esperamos en el preestreno, el miércoles 4 de junio a las 18.00 horas en casa de Jeanne Barret, para descubrir la obra de los 38 artistas.

L’événement Expo Chromé Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille