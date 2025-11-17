EXPO CORSEPT DANS LES TOURMENTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE Hall de la Mairie Corsept

EXPO CORSEPT DANS LES TOURMENTS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Hall de la Mairie 6, rue de la Mairie Corsept Loire-Atlantique

Corsept dans les tourments de la Première Guerre mondiale

Jusqu’à la fin du mois de novembre, la mairie de Corsept propose de découvrir une nouvelle exposition intitulée Corsept dans les tourments de la Première Guerre mondiale , dans le hall de l’accueil.

L’exposition présente le contexte historique, la mobilisation générale, les conditions de vie difficiles des habitants, les restrictions et les réquisitions, le travail des femmes dans les exploitations agricoles, la venue de réfugiés belges qui aideront dans les fermes en l’absence des hommes partis au front ainsi que l’implication du maire de l’époque, Joseph Le Roux auprès de la population.

Durant ces quatre années de mobilisation, 166 hommes ont été mobilisés et 30 n’en reviendront jamais.

Cette exposition est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir le portrait (huile sur toile) de Joseph Le Roux (maire de la commune de 1904 à 1925), peint par François-Eugène Brillaud au début du XXe siècle.

La peinture a été restaurée pendant plusieurs mois en 2017 et présentée à la population lors de la cérémonie des vœux de janvier 2018.

Exposition à découvrir aux heures d’ouverture de la mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, sauf le mardi et le jeudi après-midi. .

+33 2 40 27 51 96 accueil@corsept.fr

