Informations pratiques

Bouzigues

EXPO CREATION ARTISTIQUE MAG’A ZINZIN X KRION

Quai du port de pêche Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Exposition Artisane d’art/Artiste présentant leurs travaux.

Exposition Artisane d’art/Artiste présentant leurs travaux.

Mag’à ZinZin je dessine et fabrique intégralement toutes mes pièces dans mon atelier près d’Uzès.

Un univers créatif mêlant mobilier artisanal, sacs à main en cuir et collaborations artistiques inédites.

KRion -Artiste peintre autodidacte, développant un univers où la couleur est le fil conducteur de chacune de ses créations. Peinture spontanée, vivante et empreinte de liberté, laissant une large place au mouvement, à l’émotion et à l’imprévu.

Une diversité de techniques pour donner vie à ses œuvres, en mêlant projections, superpositions, coulures, textures et gestes intuitifs. Chaque toile devient un espace d’expérimentation où les couleurs dialoguent entre elles, créant une énergie unique et une profondeur qui invitent le regard à voyager. .

Quai du port de pêche Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 6 17 34 03 89 mag.pruvost@wanadoo.fr

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English : EXPO CREATION ARTISTIQUE MAG’A ZINZIN X KRION

Exhibition featuring craftspeople and artists showcasing their work.

L’événement EXPO CREATION ARTISTIQUE MAG’A ZINZIN X KRION Bouzigues a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau