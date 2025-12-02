Expo : Crèches du monde M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

Venez découvrir les crèches monumentales de Thaïlande, de Birmanie, du Cambodge, du Vietnam, de Corée, du Japon. Et un panorama de crèches venant d’Europe et du monde entier, avec des santons qui reflètent la grande diversité des visages humains.

À l’honneur cette année, une crèche monumentale de l’ethnie aborigène Amis (Taïwan) : en savoir plus

Les Missions Etrangères de Paris exposent plus de 75 crèches.

Du mardi 02 décembre 2025 au samedi 10 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris