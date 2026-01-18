Expo Cultivons des tenailles peintures et illustrations de Sébastien Boscus Cassagnes-Bégonhès
Expo Cultivons des tenailles peintures et illustrations de Sébastien Boscus
22 avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-03-01
Exposition dans le cadre du printemps des poètes 2026 avec pour thème La liberté. Force vive, déployée .
22 avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie
English :
Exhibition as part of the Spring of Poets 2026 with the theme Freedom. Force vive, déployée .
L'événement Expo Cultivons des tenailles peintures et illustrations de Sébastien Boscus Cassagnes-Bégonhès