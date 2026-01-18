Expo Cultivons des tenailles peintures et illustrations de Sébastien Boscus Cassagnes-Bégonhès

Expo Cultivons des tenailles peintures et illustrations de Sébastien Boscus

22 avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-03-01

Exposition dans le cadre du printemps des poètes 2026 avec pour thème La liberté. Force vive, déployée .

22 avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie

English :

Exhibition as part of the Spring of Poets 2026 with the theme Freedom. Force vive, déployée .

