EXPO D’ALAIN GOUJON A L’EDA LE BOULOU Le Boulou

EXPO D’ALAIN GOUJON A L’EDA LE BOULOU

Rue des Écoles Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-30 09:00:00

fin : 2026-03-13 12:00:00

2026-01-30

Le végétal et le minéral sont les sources d’inspiration d’Alain Goujon. Un travail graphique délicat et poétique à découvrir du 30 janvier au 13 mars à l’espace des arts rue des écoles au Boulou. Vernissage le samedi 31 janvier à 11h en présence de l’artiste. Contact 04 68 83 36 32 et Renseignements: www.espacedesarts.pro

Rue des Écoles Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 36 32

English :

Plants and minerals are Alain Goujon’s sources of inspiration. A delicate and poetic graphic work to be discovered from January 30 to March 13 at the espace des arts rue des écoles in Le Boulou. Opening on Saturday January 31 at 11 a.m. in the presence of the artist. Contact: 04 68 83 36 32 and Information: www.espacedesarts.pro

