Expo d’août au Tympan Goujounac

Expo d’août au Tympan Goujounac samedi 2 août 2025.

Expo d’août au Tympan

Café associatif Le Tympan Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Samedi 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-30 22:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Le café associatif Le Tympan vous propose une nouvelle exposition pour ce mois d’août « Illustration & Bande dessinée ».

Venez découvrir Philippe Bé, Mylène Rigaudie et Alex Clérisse.

Vernissage samedi 2 août à 11h.

Exposition visible aux horaires d’ouverture et plus quand les portes sont ouvertes et/ou la lumière allumée ! .

Café associatif Le Tympan Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 70 00 81 18

English :

The café associatif Le Tympan presents a new exhibition this August: « Illustration & Comics ».

Come and discover Philippe Bé, Mylène Rigaudie and Alex Clérisse.

German :

Das Vereinscafé Le Tympan bietet Ihnen diesen August eine neue Ausstellung an: « Illustration & Comics ».

Entdecken Sie Philippe Bé, Mylène Rigaudie und Alex Clérisse.

Italiano :

L’associazione caffè Le Tympan propone una nuova mostra nel mese di agosto: « Illustrazione e fumetto ».

Venite a scoprire Philippe Bé, Mylène Rigaudie e Alex Clérisse.

Espanol :

El café asociación Le Tympan presenta una nueva exposición para el mes de agosto: « Ilustración y Cómic ».

Venga a descubrir a Philippe Bé, Mylène Rigaudie y Alex Clérisse.

L’événement Expo d’août au Tympan Goujounac a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Cazals-Salviac