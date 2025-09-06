Expo d’art: 14 mains Salles-la-Source

Expo d’art: 14 mains Salles-la-Source samedi 6 septembre 2025.

Expo d’art: 14 mains

Cour de la Filature Salles-la-Source Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-06

Exposition Collective d’artistes, créatrices, poétesses aveyronnaises.

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au vernissage de l’exposition « 14 mains », ce samedi 6 septembre à 18h.

Celles qui présentent:

Lucie Delpérié: dessin peinture

Julie Depienne: dessin

Lya Dÿkstra: photographie

Leelou Fougy: polaroïd, poème.

Imen Roulala: gravure

Sarah Tricoire: gravure



Un choix d’une exposition partagée pour s’assembler , mélanger les univers et partager autour de créations engagées, poétiques, intimes.



L’exposition débutera le samedi 6 à 14h et se tiendra jusqu’au dimanche 21 septembre.

Ouverture: les samedis et dimanches de 14h à 18h .

Au plaisir de vous y retrouver.



L’association Trame d’arts



mail tramedarts@salleslasource.com et tel: 07 86 98 10 53. .

Cour de la Filature Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 08 62 64 37 tramedarts@orange.fr

English :

Collective exhibition of artists, creators and poets from Aveyron.

German :

Gemeinschaftsausstellung von Künstlerinnen, Designerinnen und Dichterinnen aus dem Aveyron.

Italiano :

Mostra collettiva di artisti, creatori e poeti dell’Aveyron.

Espanol :

Exposición colectiva de artistas, creadores y poetas del Aveyron.

L’événement Expo d’art: 14 mains Salles-la-Source a été mis à jour le 2025-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)