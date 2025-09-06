Expo d’art: 14 mains Salles-la-Source
Cour de la Filature Salles-la-Source Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-09-06
fin : 2025-09-21
Exposition Collective d’artistes, créatrices, poétesses aveyronnaises.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au vernissage de l’exposition « 14 mains », ce samedi 6 septembre à 18h.
Celles qui présentent:
Lucie Delpérié: dessin peinture
Julie Depienne: dessin
Lya Dÿkstra: photographie
Leelou Fougy: polaroïd, poème.
Imen Roulala: gravure
Sarah Tricoire: gravure
Un choix d’une exposition partagée pour s’assembler , mélanger les univers et partager autour de créations engagées, poétiques, intimes.
L’exposition débutera le samedi 6 à 14h et se tiendra jusqu’au dimanche 21 septembre.
Ouverture: les samedis et dimanches de 14h à 18h .
Au plaisir de vous y retrouver.
L’association Trame d’arts
mail tramedarts@salleslasource.com et tel: 07 86 98 10 53. .
English :
Collective exhibition of artists, creators and poets from Aveyron.
German :
Gemeinschaftsausstellung von Künstlerinnen, Designerinnen und Dichterinnen aus dem Aveyron.
Italiano :
Mostra collettiva di artisti, creatori e poeti dell’Aveyron.
Espanol :
Exposición colectiva de artistas, creadores y poetas del Aveyron.
L’événement Expo d’art: 14 mains Salles-la-Source a été mis à jour le 2025-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)