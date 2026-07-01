AGENDA · Moriers
Expo d’art à l’église de Moriers, Église Notre-Dame, Moriers
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Moriers
Informations pratiques
Expo d’art à l’église de Moriers 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Eure-et-Loir
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition d’artistes locaux dans l’église du village avec un vernissage le samedi 19 à 10h30. Accès libre sur les horaires indiqués.
Église Notre-Dame 1 rue Saint-Antoine 28800 Moriers Moriers 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 74 75 71 41
Exposition d’artistes locaux dans l’église du village avec un vernissage le samedi 19 à 10h30. Accès libre sur les horaires indiqués.
©Legrand Jean Charles