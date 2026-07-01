Expo d’art à l’église de Moriers, Église Notre-Dame, Moriers

Informations pratiques

Expo d’art à l’église de Moriers 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Eure-et-Loir

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’artistes locaux dans l’église du village avec un vernissage le samedi 19 à 10h30. Accès libre sur les horaires indiqués.

Église Notre-Dame 1 rue Saint-Antoine 28800 Moriers Moriers 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 74 75 71 41

Exposition d’artistes locaux dans l’église du village avec un vernissage le samedi 19 à 10h30. Accès libre sur les horaires indiqués.

©Legrand Jean Charles