Expo d’Art Place de la Pompe Auray
Expo d’Art Place de la Pompe Auray vendredi 24 octobre 2025.
Expo d’Art
Place de la Pompe Petit théâtre Auray Morbihan
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:30:00
2025-10-24
Venez nombreux découvrir l’exposition d’art organisée au Petit théâtre !
Ce sont les 7 ans de Sagaris !
Le samedi 25 octobre à 17h30 , un concert est donné Les refrains de Galerne
Venez chanter et danser !
Suivi d’un vernissage et apéritif dînatoire.
Ouvert à tous et entrée libre .
Place de la Pompe Petit théâtre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 83 49 67
