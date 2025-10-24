Expo d’Art Place de la Pompe Auray

Expo d’Art Place de la Pompe Auray vendredi 24 octobre 2025.

Expo d’Art

Place de la Pompe Petit théâtre Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:30:00

Date(s) :

2025-10-24

Venez nombreux découvrir l’exposition d’art organisée au Petit théâtre !

Ce sont les 7 ans de Sagaris !

Le samedi 25 octobre à 17h30 , un concert est donné Les refrains de Galerne

Venez chanter et danser !

Suivi d’un vernissage et apéritif dînatoire.

Ouvert à tous et entrée libre .

Place de la Pompe Petit théâtre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 83 49 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo d’Art Auray a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon