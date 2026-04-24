Expo d’artisanat d’art Seignosse
Expo d’artisanat d’art Seignosse samedi 13 juin 2026.
Seignosse
Expo d’artisanat d’art
Salle André Vidal Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Exposition d’Artisanat d’Art des ateliers de l’association culturelle de Seignosse.
Les 13 et 14 juin, de 10h à 18h, salle André Vidal à Seignosse Bourg.
Les adhérents des ateliers créatifs de l’association culturelle proposeront leurs réalisations, à savoir mosaïque, peinture sur porcelaine, vitrail, reliure d’art, couture, tricot et crochet.
Entrée libre. .
Salle André Vidal Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 15 28 23
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English :
L’événement Expo d’artisanat d’art Seignosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignosse
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