Seignosse

Expo d’artisanat d’art

Salle André Vidal Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition d’Artisanat d’Art des ateliers de l’association culturelle de Seignosse.

Les 13 et 14 juin, de 10h à 18h, salle André Vidal à Seignosse Bourg.

Les adhérents des ateliers créatifs de l’association culturelle proposeront leurs réalisations, à savoir mosaïque, peinture sur porcelaine, vitrail, reliure d’art, couture, tricot et crochet.

Entrée libre. .

Salle André Vidal Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 15 28 23

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English :

L’événement Expo d’artisanat d’art Seignosse a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Seignosse