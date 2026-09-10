Informations pratiques

Saint-Estève

EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS

10 Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-10

L’association est heureuse de fêter ses 30 ans !

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10 Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

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English :

The association is pleased to celebrate its 30th anniversary!

L’événement EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME