AGENDA · Saint-Estève
EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS Saint-Estève
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Estève
Informations pratiques
Saint-Estève
EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS
10 Rue Mas Carbasse Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-10
L’association est heureuse de fêter ses 30 ans !
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10 Rue Mas Carbasse Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00
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English :
The association is pleased to celebrate its 30th anniversary!
L’événement EXPO : DE FIL EN AIGUILLE FÊTE SES 30 ANS Saint-Estève a été mis à jour le 2026-09-10 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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