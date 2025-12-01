Expo de Noël Peintures, aquarelles, photographies et sculptures Rue des Glénans Combrit

Expo de Noël Peintures, aquarelles, photographies et sculptures

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-20

Depuis plusieurs années, la municipalité de Combrit Sainte-Marine propose aux artistes et associations de la commune d’exposer librement et gratuitement leurs créations pendant les vacances de Noël.

Une salle sera réservée aux créations des enfants des écoles de la commune. .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne

