Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts

38 boulevard Saint-Anne Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13

L’académie des arts organise une expo de peinture et de sculpture dans la galerie éphémère, boulevard Saint-Anne.

L’académie des arts organise une expo de peinture et de sculpture dans la galerie éphémère, boulevard Saint-Anne. .

38 boulevard Saint-Anne Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 98 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts

The Académie des Arts is organising a painting and sculpture exhibition in the temporary gallery on boulevard Saint-Anne.

L’événement Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts Lisieux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Lisieux Normandie Tourisme