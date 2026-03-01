Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts Lisieux
Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts Lisieux vendredi 13 mars 2026.
Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts
38 boulevard Saint-Anne Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-13
L’académie des arts organise une expo de peinture et de sculpture dans la galerie éphémère, boulevard Saint-Anne.
38 boulevard Saint-Anne Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 63 98 43
English : Expo de peinture et de sculpture de l’Académie des Arts
The Académie des Arts is organising a painting and sculpture exhibition in the temporary gallery on boulevard Saint-Anne.
