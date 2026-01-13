Expo de réouverture à La Galerie Miniature Place Bellegarde Aix-en-Provence

Expo de réouverture à La Galerie Miniature

Du 04/02 au 28/02/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 19h. Place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La Galerie Miniature fait sa rentrée dès le 4 février et fêtera ses 1 an d’existence avec une proposition impertinente et décalée de la Saint-Valentin.

Après une pause hivernale, La Galerie Miniature rouvre ses portes mercredi 4 février. Pour fêter ses 1 an d’existence, elle a convié l’artiste Philippe Burnel et ses extraordinaires hauts reliefs, croisement improbable de Jérôme Bosch avec Edika ! Ce sera également l’occasion de découvrir les travaux de dix autres artistes actuels : Nadya Olcer, Alexandru Banu, Céline Nardou, Didier Gianella, Claire Temporal, Emmanuelle de Rosa, Roland Roknrol, Bera Roze, Flora Guéton et Laure B.

Le presque vernissage samedi 7 février à partir de 17h30 sera également l’occasion de souffler cette première bougie. .

Place Bellegarde La Galerie Miniature Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur automatikart@gmail.com

English :

Galerie Miniature is back in business on February 4, and will be celebrating its 1-year anniversary with a cheeky, offbeat Valentine’s Day offering.

