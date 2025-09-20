Expo de roulottes anciennes Les Andelys

Cour de la ferme du Val Saint Jean Les Andelys Eure

Tarif : – –

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Expo de roulottes anciennes à découvrir.

Nous vous invitons à découvrir Mistinguette, Olga et Caramel, 3 roulottes foraines et 2 voyageuses, Marie-Jeanne et Pomme.

Restaurées il y a quelques années en hébergements de tourisme, dans le cadre des journées du patrimoine.

du 20 et 21 septembre 2025 de 10 h à 18 h dans la cour de la ferme du Val Saint Jean 27700 les Andelys en direction de Château Gaillard. .

Cour de la ferme du Val Saint Jean Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 33 01 70 96 sylvie.verscheure@gmail.com

