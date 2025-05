Expo de rue Yvon Kervinio – Rue Jean Morin Gahard, 15 mai 2025, Gahard.

Exposition dans les rues de Gahard de photographies des fêtes de la Bouèze immortalisées par le photographe breton Yvon Kervinio.

Exposition dans les rues de Gahard de photographies de fêtes de la Bouèze immortalisées par Yvon Kervinio. Ce photographe breton a réalisé quantité de magnifiques clichés en noir et blanc à l’occasion des festnoz et des festdeiz organisés par la Bouèze. Elles reflétent la joie de vivre et les traditions musicales de Haute-Bretagne.

Une partie de ces photographies sont exposées dans la rue principale de Gahard. Exposition de rue organisée dans le cadre de la 26e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne et de laFête de la Bretagne 2025.

Début : 2025-05-16T00:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-25T23:59:00.000+02:00

Rue Jean Morin Rue Jean Morin 35490 Gahard 35490 Ille-et-Vilaine