Expo de Sabine Deffarges Office de tourisme Le Faouët

Expo de Sabine Deffarges

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-03-28

A travers cette exposition, l’artiste souhaite faire partager aux visiteurs son univers rempli de couleurs, les faire rentrer dans un monde où la lumière envahie les toiles. La nature, rêvée, recréée ou inspirée est la base de son travail. Elle aime particulièrement travailler les couleurs chaudes, qui lui permettent de composer des tableaux où les crépuscules sont flamboyants, où les automnes crépitent de mille feux. Mais elle aime aussi représenter la Bretagne, celle des petits villages côtiers qu’elle mélange dans des toiles un peu naïves avec toujours, en fond de mer, un bateau qui vole vers un horizon rêvé. Sabine espère pouvoir apporter un peu de poésie colorée aux visiteurs, que ses tableaux soient une invitation aux rêves, à la fantaisie de son imagination. .

Office de tourisme 3 Rue des Cendres Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 23 23

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L’événement Expo de Sabine Deffarges Le Faouët a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan