Expo de véhicules de collections, de prestiges Montbéliard

Expo de véhicules de collections, de prestiges

Parking Décathlon Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 09:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’association AUTO MOTO La Passion Mobile vous présente depuis 10 ans une exposition de véhicules de collections qu’ils soient anciens (peut être avant guerre) aux youngtimers (20 ans) .

Ce rassemblement très éclectiques passionne également les familles qui viennent entre 09 h 30 et 12h avec les enfants pour découvrir ces véhicules du patrimoines et raviver des souvenirs de jeunesses pour les parents.

Nous sommes sur le parking de Décathlon Montbéliard tous les deuxièmes dimanche de mars à novembre entre 09h30 et 12h .

Parking Décathlon Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 29 23 76 automoto.lpm@gmail.com

