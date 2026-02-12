Expo de Xtian Berméjo Féminité Espace MJC CREA Espace Expo MJC CREA Millau

Expo de Xtian Berméjo Féminité Espace MJC CREA

Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-19

Dans le cadre des journées consacrées aux Droits des femmes, Xtian Berméjo nous offre un regard respectueux et bienveillant au travers de photographies en noir et blanc et de peintures qui mettent en valeur le corps de la femme. Elle y est représentée dans toute sa beauté.

Toutes les femmes sont différentes et si elles sont sujettes au désir, au fantasme elle doit être protégée de toutes les attaques sexistes physiques ou verbales. Dans cette exposition, elle est au centre de nos émotions, elle apparaît de différentes façons, parfois inattendues avec des bouts de corps, des représentations de sirènes et d’autres approches plus humoristiques pour un imaginaire riche et vibrant.

Dans ce monde où l’on nous impose le chaos, pour plus de douceur et d’espoir, relisons le poème d’Aragon la femme est l’avenir de l’homme . .

Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Expo de Xtian Berméjo Féminité Espace MJC CREA Millau a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)