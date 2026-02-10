Expo découverte l’histoire des dinosaures

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le règne des dinosaures une exposition ludique et pédagogique pour toute la famille.

Le règne des dinosaures une exposition ludique et pédagogique pour toute la famille dinosaures géants XXL, bébés dinos, animations ludiques, rencontre d’une trentaine de dinosaures dont le Mosasaurus unique en Europe ! Fouille archéologique et modules pédagogiques pour les enfants.

Durée environ 1h15 avec le quiz et la diffusion d’un documentaire sur le thème de la disparition des dinosaures, avec un T-Rex animatronique.

A partir de 3 ans. 12 .

4 Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 86 82 43 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The reign of the dinosaurs: a fun, educational exhibition for the whole family.

L’événement Expo découverte l’histoire des dinosaures Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Brenne