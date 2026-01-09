Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures Parc des Expositions Saintes
Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures Parc des Expositions Saintes mercredi 14 janvier 2026.
Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : 
Début : Samedi 2026-01-14
fin : 2026-01-18
Début : Samedi 2026-01-14
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-14
Expo à but ludique et pédagogique pour les enfants, à partir de trois ans, à découvrir en famille. Visite et animation tout au long de la journée.
.
Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 82 43 86 leslie.falck@gmail.com
English :
A fun and educational exhibition for children aged three and upwards, to discover with the whole family. Visits and activities throughout the day.
L’événement Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures Saintes a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge