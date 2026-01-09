Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures Parc des Expositions Saintes

Expo-Découverte, l’histoire des Dinosaures

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-14

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-14

Expo à but ludique et pédagogique pour les enfants, à partir de trois ans, à découvrir en famille. Visite et animation tout au long de la journée.

Parc des Expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

A fun and educational exhibition for children aged three and upwards, to discover with the whole family. Visits and activities throughout the day.

