Expo Des couleurs et des matières Galerie Atelier Jammes Lutton Neuvic
Expo Des couleurs et des matières Galerie Atelier Jammes Lutton Neuvic jeudi 25 juin 2026.
Neuvic
Expo Des couleurs et des matières
Galerie Atelier Jammes Lutton 816 route des Jeannetoux Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Exposition des œuvres de 6 artistes dont le travail explore avec jubilation l’univers foisonnant de la couleur, des formes, des matières…
Avec Audrey Bastard (peinture), Anaïs Fromentière (peinture), Fred Soula (sculpture), Rémy Imbert (peinture), Frédéric Jammes (dessin) et Mélodie Lutton (sculpture, peinture).
Du mardi au vendredi 10h-12h 14h-17h (et + si présence des artistes sur place y compris le WE).
Entrée libre.
Vernissage jeudi 25 juin à partir de 18h.
816 route des Jeannetoux.
Atelier Jammes Lutton 06 74 22 71 91 .
Galerie Atelier Jammes Lutton 816 route des Jeannetoux Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 22 71 91
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English : Expo Des couleurs et des matières
L’événement Expo Des couleurs et des matières Neuvic a été mis à jour le 2026-05-22 par Vallée de l’Isle en Périgord
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