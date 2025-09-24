Expo des lauréats des Grands Prix de Peinture et de sculpture 2024 Chemin De Tivoli Istres

Expo des lauréats des Grands Prix de Peinture et de sculpture 2024

Du 24/09 au 17/10/2025 tous les jours. Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, les lauréat(e)s du grand prix de peinture de la ville d’Istres sont invité(e)s à exposer l’année suivante à la chapelle Saint-Sulpice.

Lauréats grand prix de sculpture

Prix du jury REMO OTTAVIANI

Prix du public SOL* Ange



Lauréats grand prix de peinture

Prix du jury LUDIVINE SCARLATTI

Prix du public ANDRY .

Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 41 44 61

English :

As every year, the winners of the Grand Prix de Peinture de la Ville d’Istres are invited to exhibit at the Chapelle Saint-Sulpice the following year.

German :

Wie jedes Jahr werden die Gewinner/innen des großen Malpreises der Stadt Istres eingeladen, im darauffolgenden Jahr in der Kapelle Saint-Sulpice auszustellen.

Italiano :

Come ogni anno, i vincitori del Grand Prix de Peinture de la Ville d’Istres sono invitati a esporre alla Chapelle Saint-Sulpice l’anno successivo.

Espanol :

Como cada año, los ganadores del Gran Premio de Pintura de la Ciudad de Istres son invitados a exponer sus obras en la Capilla de San Sulpicio al año siguiente.

