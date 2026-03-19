Expo des Trophées de Cerfs 2026 Meaulne-Vitray
Expo des Trophées de Cerfs 2026 Meaulne-Vitray samedi 25 avril 2026.
Expo des Trophées de Cerfs 2026
Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La traditionnelle Expo des Trophées de Cerfs, édition 2026, se tiendra à la salle Alain Fournier de Meaulne, le 25 Avril à partir de 10h.
A 17h30: Film et conférence de Frank PIZON Sangliers et Cie
Stands d’artisans, buvette et foodtruck sur place.
.
Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional Deer Trophy Expo, 2026 edition, will be held at Meaulne’s Salle Alain Fournier on April 25, starting at 10am.
At 5.30pm: Film and conference by Frank PIZON Sangliers et Cie
Craft stalls, refreshments and foodtruck on site.
L’événement Expo des Trophées de Cerfs 2026 Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme