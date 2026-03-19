Expo des Trophées de Cerfs 2026

Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La traditionnelle Expo des Trophées de Cerfs, édition 2026, se tiendra à la salle Alain Fournier de Meaulne, le 25 Avril à partir de 10h.

A 17h30: Film et conférence de Frank PIZON Sangliers et Cie

Stands d’artisans, buvette et foodtruck sur place.

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Salle Alain-Fournier Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 10 00

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English :

The traditional Deer Trophy Expo, 2026 edition, will be held at Meaulne’s Salle Alain Fournier on April 25, starting at 10am.

At 5.30pm: Film and conference by Frank PIZON Sangliers et Cie

Craft stalls, refreshments and foodtruck on site.

L’événement Expo des Trophées de Cerfs 2026 Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme