Expo Dessiner le monde, une histoire de la cartographie Abri du marin Combrit

Dessiner le monde, une histoire de la cartographie propose aux visiteurs de remonter le temps et de

comprendre comment a évolué notre perception du monde à travers la présentation de nombreuses cartes et de plusieurs objets.

Des cartes qui étaient dessinées pour figurer les routes, mais pas uniquement.

On retrouve à travers le monde des cartes décrivant les étoiles, les vents et les courants.

L’exposition invite à découvrir la plus ancienne carte d’Europe connue. Elle date de l’époque du Bronze, soit environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Elle fut découverte à Leuhan (Finistère) en 1900. Aujourd’hui, la communauté scientifique s’accorde à dire qu’elle représente le cours de l’Odet avec les Montagnes Noires.

Au fil du temps et des progrès scientifiques, les cartes se sont développées. De simples tracés des côtes, elles se sont enrichies d’éléments concernant la faune, la flore, les populations et leurs modes d’habitat.

Illustrées par des artistes, comme des peintres ou des enlumineurs, les cartes sont devenues des objets d’art à part entière tout en gagnant en précision et en fiabilité.

Les cartes marines, indiquant les côtes, les profondeurs et la présence d’obstacles, sont évidemment présentées lors de cette exposition. De leur précision dépendent les navigations, la sécurité des hommes, des bateaux et de leurs marchandises.

L’exposition n’oublie pas de faire un saut dans le temps en évoquant la production des cartes modernes, l’ingéniosité des cartes par satellite.

Désormais, le monde dans sa globalité est visible au moindre petit détail depuis un smartphone.

Pour construire cette exposition, le musée de Sainte-Marine a collaboré avec le Port-Musée de Douarnenez, le Musée de la Pêche de Concarneau et le SHOM, service national d’hydrographie et d’océanographie situé à Brest. .

